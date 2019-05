കേദാര്‍നാഥ് (ഉത്തരാഖണ്ഡ്): കേദാര്‍നാഥിലെ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് സവിശേഷ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സന്ദര്‍ശനം ആത്മീയ ഉണര്‍വ് നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ എത്തണമെന്ന പ്രാര്‍ഥന നടത്തിയോ എന്ന് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചോദിച്ചു. ദൈവത്തോട് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ദൈവം നമുക്കെല്ലാം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസം ഏകാന്തതയില്‍ കഴിയാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നന്ദി പറയുന്നു. തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകും.

കേദാര്‍നാഥിന്റെ വികസനത്തിനായി വന്‍ പദ്ധതി തന്റെ മനസിലുണ്ട്. ഓരോ വര്‍ഷവും ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടവും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേദാര്‍നാഥില്‍ എത്തിയത്. കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം സമീപത്തെ രുദ്രഗുഹയില്‍ ധ്യാനനിമഗ്നനായി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ ആയിരുന്നു ധ്യാനം. ബദരീനാഥിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയശേഷം അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിക്ക് മടങ്ങും.

