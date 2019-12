ന്യൂഡല്‍ഹി: ഞാന്‍ ഒരു മുസ്ലീമല്ല എന്നിട്ടും ആദ്യദിനം മുതല്‍ ഈനിമിഷം വരെ ഞാനീ സമരത്തിന്റെ മുന്‍നിരയിലുണ്ട്. കാരണം എന്റെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ സംഭവിച്ചെന്താണ്.. ശരിയുടെ പക്ഷത്ത് നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയായ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ ജാമിയ മിലിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെതിരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടികളെക്കുറിച്ചും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ വാക്കുകള്‍....

ഞാനൊരു നിയമവിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ്. ഇന്ന് ഭരണഘടനാ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഭരണഘടയില്‍ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ.. പോലീസ് ആണ്‍കുട്ടികളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും ഹോസ്റ്റലില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടന്നു. ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ ചിതറി ഓടുകയായിരുന്നു. ഇതാണോ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം

ഡല്‍ഹി, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായൊരു ഇടമാണെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയിരുന്നത്. ഇതൊരു സെന്റട്രല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും സുരക്ഷിതമായൊരു ഇടമാണെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്താണ്. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇരുന്നു കരയുകയായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തൊരിടവും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോള്‍ കരുതുന്നില്ല. എവിടെപ്പോയാലും പോലീസിനാല്‍ ഞാനും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എനിക്കറിയില്ല നാളെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കുമോയെന്ന്..

ഞങ്ങള്‍ ലൈബ്രറിയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. സാഹചര്യം മോശമായികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സുപ്പീരിയര്‍ ഞങ്ങളെ ഫോണ്‍ ചെയ്ത് അറിയിച്ചു. ഞാന്‍ ലൈബ്രറി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. 30 മിനിട്ടിനുള്ളില്‍ ലൈബ്രറി നിറഞ്ഞു.

പെട്ടെന്ന് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ജനലുകള്‍ വിറച്ചു. അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ചിലര്‍ ചോരയില്‍ കുളിച്ചുനില്‍ക്കുന്നു. ചില പോലീസുകാര്‍ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. മോശമായ പല വാക്കുകളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചു. ലൈബ്രറി വിട്ട് പുറത്തുപോകാന്‍ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലൈബ്രറിയില്‍ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നടക്കുമ്പോള്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ നിരവധി ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ചോരയില്‍ കുളിച്ച് റോഡില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കിടക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു. ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കൈകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയാണ് ഞാന്‍ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നടന്നത്. ഹോസ്റ്റലില്‍ എത്തി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വനിതാ പോലീസുകാര്‍ ഞങ്ങളെ തല്ലാന്‍ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട് ഭയന്ന ഞാന്‍ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാടുകളില്‍ ഒളിച്ചിരുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാന്‍ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെയെത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് ചോരയില്‍ കുളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ആണ്‍കുട്ടികളെയാണ്.

താനടക്കം നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹോസ്റ്റല്‍ വിട്ടുപോകുകയാണെന്നും അവള്‍ വ്യക്തമാക്കി. നിരവധി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചത്.

