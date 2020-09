ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ തകര്‍ച്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം ആവര്‍ത്തിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി.ചിദംബരം. ചിദംബരത്തെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുളള 2013-ലെ മോദിയുടെ ട്വീറ്റ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ വിമര്‍ശനം.

'സമ്പദ്ഘടന തകര്‍ച്ചയിലാണ്, യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി വേണം. തരംതാണ രാഷ്ട്രീയക്കളികള്‍ക്കല്ല, കൂടുതല്‍ സമയം സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കൂ. ചിദംബരം ജി ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ' എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്. ഇത് വീണ്ടും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഇതുതന്നെയാണ് പറയാനുളളതെന്നാണ് ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

I have to say the same thing to the Honourable Prime Minister! pic.twitter.com/reNmp84mRu — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 2, 2020

2013-ല്‍ യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു ചിദംബരം. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തില്‍ -23.9ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ചിദംബരവും ഉള്‍പ്പടെയുളള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കേന്ദ്രത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: I have to say the same thing to PM Modi P.Chidambaram shares PM Modi's earlier tweet