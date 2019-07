ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡിസ്‌കവറി ചാനലിന്റെ 'മാന്‍ വേഴ്സസ് വൈല്‍ഡി'ല്‍ പങ്കെടുത്ത അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പര്‍വതങ്ങളും വനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടില്‍ ജീവിച്ചതിന്റെ അനുഭവമാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ തനിക്ക് പ്രചോദനമായതെന്ന് മോദി പറയുന്നു. ഡിസ്‌കവറി ചാനല്‍ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് മോദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

വര്‍ഷങ്ങളോളം പര്‍വതങ്ങളും വനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞാന്‍ ജീവിച്ചത്. ഈ വര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് വളരെ താല്‍പര്യം തോന്നി- മോദി പറയുന്നു.

പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെയും സന്ദേശത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യത്തെ ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമായാണ് താനിതിനെ കണ്ടതെന്നും മോദി പറയുന്നു. പ്രകൃതിയെ അതിന്റെ സംശുദ്ധിയോടെ അറിയാനുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹവും ത്വരയുമുള്ള ബിയറിനൊപ്പം (അവതാരകന്‍) ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി കാട്ടില്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിച്ചത് വലിയ അനുഭവമായിരുന്നെന്നും മോദി പറയുന്നു.

നേരത്തെ മാന്‍ വേഴ്സസ് വൈല്‍ഡ് അവതാരകന്‍ ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മോദിക്കൊപ്പമുള്ള പുതിയ എപ്പിസോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഒപ്പം ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ട്രെയിലറും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സിനൊപ്പം ചങ്ങാടത്തിലൂടെയും വനാന്തരങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന മോദിയെ നാല്‍പ്പത്തഞ്ചു സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറില്‍ കാണാം. ഓഗസ്റ്റ് 12ന് രാത്രി ഒമ്പതുമണിക്കാണ് മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന എപ്പിസോഡ് ഡിസ്‌കവറി ചാനലില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക.

Content Highlights: I have lived in mountains, PM Narendra Modi, Discovery Channel, Man vs Wild