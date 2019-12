ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യക്കേസ് വിധിക്കെതിരെ ജമിയത് ഉലമ ഇ ഹിന്ദ് സമര്‍പ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജാരാകുന്നതില്‍ നിന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ രാജീവ് ധവാനെ ഒഴിവാക്കി. അനാരോഗ്യം കാരണമാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് ജമിയത് ഉലമ ഇ ഹിന്ദ് നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

രാജീവ് ധവാന്‍ തന്നെയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയ കാര്യം അറിയിച്ചത്. തന്നെ അഭിഭാഷക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന വിശദീകരണം തെറ്റാണ്. തനിക്ക് അനാരോഗ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്രനിര്‍മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ ഭരണഘടനാബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരേ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ആദ്യ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സമര്‍പ്പിച്ചത്. കേസിലെ മുഖ്യ കക്ഷികളിലൊരാളായിരുന്ന അന്തരിച്ച എം. സിദ്ദിഖിന്റെ പ്രതിനിധിയും ജമിയത് ഉലമ ഇ ഹിന്ദ് അധ്യക്ഷനുമായ മൗലാനാ സയിദ് ആഷാദ് റഷീദിയാണു ഹര്‍ജിക്കാരന്‍.

അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിംവ്യക്തിനിയമബോര്‍ഡും വിധിക്കെതിരേ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, കേസിലെ മുഖ്യകക്ഷികളിലൊന്നായ യു.പി. സുന്നി സെന്‍ട്രല്‍ വഖഫ് ബോര്‍ഡ് പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി നല്‍കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈകാരികമായ വിഷയമാണെന്നും രാജ്യത്തു സമാധാനം നിലനില്‍ക്കണമെന്നു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും നീതി ലഭിക്കാതെ സമാധാനമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ജമിയത് ഉലമയുടെ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. ''വിധിയിലെ മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളോടും എതിര്‍പ്പില്ല. എന്നാല്‍, ചില കാര്യങ്ങളില്‍ കോടതിക്കു വ്യക്തമായ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുകക്ഷികള്‍ നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അവര്‍ക്കനുകൂലമായാണ് വിധി നല്‍കിയത്''- ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: I Have Been Sacked From The Ayodhya Case'-Senior Advocate Rajeev Dhavan