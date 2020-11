മുംബൈ: പോലീസ് തന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റർ അർണബ് ഗോസ്വാമി. 2018-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആത്മഹത്യാപ്രേരണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അർബിനെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മുംബൈയിലെ അർണബിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

കൈയിലെ പരിക്ക് കാണിച്ച് പോലീസ് തന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതായി അർണബ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ വളഞ്ഞ പോലീസുകാർ പിടലിക്ക് പിടിക്കുകയും വലിച്ചിടുകയും ചെയ്തെന്ന് അർണബ് ആരോപിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷൂവിടാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്നും താൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അർണബ് പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച പോലീസുകാരുടെ പേരുകളും അർണബ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

