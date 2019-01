പനാജി: ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളറിയാന്‍ തന്നെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദര്‍ശിച്ചതിനെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് ആരോഗ്യപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ അതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് സന്ദര്‍ശനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് മനസിലായതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കയച്ച കത്തില്‍ പരീക്കര്‍ പറയുന്നു.

സന്ദര്‍ശനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതില്‍ താന്‍ നിരാശനായെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില്‍ പറയുന്നു. പരീക്കറിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ബൂത്തുതല പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത്. സമ്മേളനത്തില്‍ വെച്ച് റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ പങ്കില്ലെന്ന് പരീക്കര്‍ പറഞ്ഞാതായും എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് മോദിയാണെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പരീക്കര്‍ പ്രതിഷേധസൂചകമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചത്.

അഞ്ചുമിനിറ്റ് നേരം തന്നോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചെങ്കിലും റഫാലിനേറ്റപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിച്ചില്ലെന്നും പരീക്കര്‍ കത്തില്‍ പറയുന്നു. സന്ദര്‍ശനത്തിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി തരംതാഴ്ന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തുന്നത് നിര്‍ത്തണമെന്നും പരീക്കര്‍ കത്തിലൂടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗുരുതരമായ രോഗത്തോട് പോരാടുന്ന ഒരാളോട് ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങള്‍ പയറ്റരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്ത താങ്കളുടെ ഈ സ്വഭാവം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളില്‍ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നും പരീക്കര്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: I feel let down that you have used this visit for petty political gains Parikkar wrote to Rahul Gandhi