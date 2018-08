ജുജ്വ (ഗുജറാത്ത്): രാജ്യം 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന 2022ഓടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും സ്വന്തമായി വീട് എന്നതാണ് തന്റെ സ്വപ്‌നമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വീട് നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പോലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഗുജറാത്തിലെ ജുജ്വ ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന ഇ-ഗ്രഹപ്രവേശ് എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രധാന്‍മന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം നിര്‍മ്മിച്ച വീടുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉദ്ഘാടനമാണ് ചടങ്ങില്‍ നടന്നത്.

പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര മനോഹരമായ വീടുകള്‍ എങ്ങനെ നിര്‍മിച്ചെന്ന് നിങ്ങള്‍ അത്ഭുതപ്പെടും. എന്റെ സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളില്‍ കമ്മീഷന്‍ വാങ്ങുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. ഒരു രൂപ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് അനുവധിച്ചാല്‍ പോലും അത് മുഴുവനായും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്.

ഇവിടെ വീട് ലഭിച്ച ആളുകളോട് ഒരു രൂപയെങ്കിലും കമ്മീഷന്‍ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു. 2022 ഓടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാവുക എന്നത് എന്റെ സ്വപ്‌നമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ പണം നല്‍കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു. എന്നാല്‍ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ വിയര്‍പ്പും അധ്വാനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വീടുകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് അതത് കുടുംബങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കുടുംബങ്ങളിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബം അവരുടെ വീട് നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ അത് ഏറ്റവും മികച്ചതാകുന്നെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ഗുജറാത്തിലെത്തിയ മോദി സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് ഫോറന്‍സിക്ക് സയന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിലും മോദി പങ്കെടുത്തു.

content highlight: I dream of every family owning a house by 2022: Modi