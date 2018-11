ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ അനില്‍ അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ് ഡിഫന്‍സ് കമ്പനിയെ പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് തങ്ങള്‍ തന്നെയാണെന്ന് ദസ്സോ സി ഇ ഒ എറിക് ട്രാപ്പിയര്‍. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് എറിക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

റഫാല്‍ ഇടപാടില്‍ അനില്‍ അംബാനിയുടെ കമ്പനിയെ ദസ്സോ പങ്കാളിയാക്കിയത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റിലയന്‍സിനെ പങ്കാളിയാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയെന്ന മുന്‍ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാന്‍സ്വ ഒലോന്‍ദിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും വിവാദമായിരുന്നു.

തങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് റിലയന്‍സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന ദസ്സോ സി ഇ ഒയുടെ വാദം പ്രധാനമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നും അന്ന് രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവാദം കത്തുന്നതിനിടെയാണ്‌ താന്‍ കള്ളം പറയാറില്ലെന്നും അംബാനിയെ തങ്ങള്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്നും എറിക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്‌.

താന്‍ മുമ്പു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സത്യമാണ്. കള്ളം പറയുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല. സി ഇ ഒ എന്ന നിലയില്‍ എനിക്ക് കള്ളം പറയാനാകില്ല- എറിക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

I don't lie. The truth I declared before and the statements I made are true. I don't have a reputation of lying. In my position as CEO, you don't lie: Dassault CEO Eric Trappier responds to Rahul Gandhi's allegations, in an exclusive interview to ANI #Rafale pic.twitter.com/K6PMdhg8pF