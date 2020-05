ന്യൂഡല്‍ഹി: യഥാര്‍ഥ രാജ്യസ്‌നേഹിയുടെ മകനായതില്‍ താന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പിതാവും മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ 29-ാമത് ചരമ വാര്‍ഷികദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍ക്കുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

ഒരു യഥാര്‍ഥ രാജ്യസ്‌നേഹിയുടെ മകനായതില്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. പുരോഗമനവാദിയും ദയാലുവുമായ പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ രാജീവ് ജീ, രാജ്യത്തെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. ദീര്‍ഘകാല വീക്ഷണത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. ഇന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമ വാര്‍ഷികദിനത്തില്‍, സ്‌നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.- രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ഇന്ന് രാവിലെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവെച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വീഡിയോയും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Rajiv Gandhi - the man who felt the pulse of a young India & steered us towards a brighter future. The man who understood the needs of the young & old and was loved by one and all.#ThankYouRajivGandhi pic.twitter.com/j7iHESWEOf