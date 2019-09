ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരിഹാസത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ വിമര്‍ശവുമായി വീണ്ടും പി ചിദംബരം. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുമാത്രമേ തനിക്ക് ആകുലതയുള്ളൂവെന്ന് തിഹാര്‍ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 19 വരെ ചിദംബരത്തെ കോടതി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ചിദംബരത്തെ ഏത് ഏജന്‍സിയാണ് തിഹാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയെന്നതില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിടെ വീണുകിട്ടിയ സമയത്തായിരുന്നു ചിദംബരം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചിദംബരം സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിടണമെന്നുമുള്ള സി ബി ഐയുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി 19 വരെ നീട്ടിയത്.

നേരത്തെ, സി ബി ഐ കസ്റ്റഡി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ കോടതിവിധിക്കു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ കുറഞ്ഞവളര്‍ച്ചാ നിരക്കിനെ കുറിച്ച് ചിദംബരം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റഡി നീട്ടിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. അഞ്ച് ശതമാനം...നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ എന്താണ് അഞ്ച് ശതമാനമെന്ന്? നിങ്ങള്‍ക്ക് ഓര്‍മയുണ്ടോ അഞ്ച് ശതമാനമെന്ന്... കൈപ്പത്തി ഉയര്‍ത്തി അഞ്ച് എന്ന ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതികരണം.

