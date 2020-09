പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ജനതാദള്‍ യുണൈറ്റഡുമായുള്ള (ജെ.ഡി.യു) സഖ്യത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തള്ളി ലോക് ജന്‍ശക്തി പാര്‍ട്ടി (എല്‍.ജെ.പി) അധ്യക്ഷന്‍ ചിരാഗ് പസ്വാന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍.ഡി.എ സഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിതീഷ് കുമാറിനെ ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കുന്നതില്‍ തനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്ന് ചിരാഗ് പസ്വാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജെ.ഡിയുവുമായുള്ള അസ്വാരസ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബിഹാറിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം, വൊള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെതിരേ ചിരാഗ് പസ്വാന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജെ.ഡി.യുവിനൊപ്പം എല്‍.ജെ.പി വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കില്ലന്ന സംശയവും ബലപ്പെട്ടിരുന്നു. മുന്നണിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയും എല്‍.ജെ.പി അഭിപ്രായ ഭിന്നത പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഈ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ജെ.ഡി.യുമായി ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചിരാഗ് തന്നെ തള്ളിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്ഥാനത്തക്ക് ബി.ജെ.പി ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്താലും താന്‍ സംതൃപ്തനാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണിയിലുള്ള എല്ലാ കക്ഷികള്‍ക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട്‌ നേരത്തെ പസ്വാന്‍ വാദിച്ചിരുന്നത്.

