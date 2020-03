ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി പാര്‍ലമെന്റില്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുമെന്ന് എംപിയും ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള. ഏഴ് മാസത്തെ വീട്ടുതടങ്കല്‍ അവസാനിച്ച ശേഷം ശ്രീനഗറില്‍ ആദ്യമായി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ഇന്നെനിക്ക് പറയാന്‍ വാക്കുകളില്ല. ഞാനിപ്പോള്‍ സ്വതന്ത്രനാണ്. എനിക്കിപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോകാം. പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങള്‍ക്കായി ഞാന്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തും. എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സംസാരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. തടങ്കലില്‍വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് നേതാക്കളെയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.' - ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കി.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതലാണ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്. വിചാരണ കൂടാതെ തടങ്കലിലാക്കാന്‍ പോലീസിന് അനുമതി നല്‍കുന്ന പൊതുസുരക്ഷാ നിയമവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ ചുമത്തിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചത്. അതേ സമയം ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയും കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ തുടരുകയാണ്.

