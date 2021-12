ശ്രീനഗര്‍: കോണ്‍ഗ്രസ് വിടുന്നെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളെ തള്ളി മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. താന്‍ 24 കാരറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണെന്നും പാര്‍ട്ടിയുമായി പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തകരെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ജമ്മുവിലെ ഖൗറില്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ആസാദ് പൊതുറാലികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും ജമ്മു കശ്മീര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ജി.എ. മിറുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ട്ടിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച മുന്‍മന്ത്രിമാരും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

അതെ ഞാന്‍ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണ്. ആരു പറഞ്ഞു ഞാന്‍ 24 കാരറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസുകാരനല്ലെന്ന്? 18 കാരറ്റ് 24 കാരറ്റിനെ വെല്ലുവിളിച്ചാല്‍ അതെങ്ങനെ പ്രസക്തമാകും? - പഞ്ചാബ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ പോലെ പാര്‍ട്ടി വിടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ആസാദ് ചോദിച്ചു. പാര്‍ട്ടിയില്‍ സമഗ്രപരിഷ്‌കരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന 'ജി 23'-ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട നേതാവാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ്.

