ഹൈദരാബാദ്: കടയുടെ ലോഗോയുള്ള കാരി ബാഗ് വാങ്ങാന്‍ ഉപഭോക്താവിനെ നിര്‍ബന്ധിച്ചതിന് പിസ ഔട്ട്‌ലെറ്റിന് 11000 രൂപ പിഴയിട്ട് ഹൈദരാബാദിലെ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ ഫോറം. പിഴ തുക ഉപഭോക്താവിന് തന്നെ പിസ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് കൈമാറണമെന്നാണ് ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം.

നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം കാരി ബാഗ് വാങ്ങിപ്പിച്ചതിന് കെ മുരളി കുമാര്‍ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിനെതിരേ പരാതിയുമായി ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തെ സമീപിച്ചത്. 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ 16നാണ് പരാതിക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം.

വിദ്യാര്‍ഥിനിയില്‍ നിന്ന് പിസയുടെ നിരക്കിന് പുറമേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലോഗോയുള്ള കാരി ബാഗിന് 7.62 രൂപ കൂടി ഔട്ട്‌ലെറ്റ് ഈടാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതു ചോദ്യംചെയ്തതോടെ പിസ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകാര്‍ അപമര്യാദമായി പെരുമാറിയെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പിസ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് നടത്തിപ്പുകാര്‍ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തില്‍ നിന്ന് പരാതിക്കാരന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവുണ്ടായത്.

content highlihgts: pizza outlet asked to pay customer 11,000 for forcing him to buy carry bag