ഹൈദരാബാദ്: മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലെ ലിഫ്റ്റുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ച സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകളില്‍നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്ന സംഭവത്തില്‍ അധികൃതര്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍നിന്ന് ചോര്‍ന്ന സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിലെ ലിഫ്റ്റില്‍നിന്നുള്ള കമിതാക്കളുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളുടെ വീഡിയോയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ലിഫ്റ്റിനുള്ളില്‍ കയറിയ കമിതാക്കള്‍ ചുംബിക്കുന്നതും പരസ്പരം വാരിപ്പുണരുന്നതും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രംഗങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലാണ് എല്ലാ സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നതിനാല്‍ ഇവിടെ നിന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം. സംഭവം വിവാദമായതോടെ വീഡിയോ ചോര്‍ന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മെട്രോ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രായമായവര്‍ക്കും ശാരീരികവൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാണ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എസ്‌കലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ളവര്‍ക്കും ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

Content Highlights: hyderabad metro cctv video of intimated couple leaked, investigation is going on