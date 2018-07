ചെന്നൈ: വിവാഹമോചനം ഒഴിവാക്കാന്‍ അശ്ലീലവീഡിയോ നിര്‍മ്മിച്ച് ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാര്‍ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലൈംഗികശേഷിയില്ലെന്ന ഭാര്യയുടെ ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിരുന്നു യുവാവിന്റെ വിചിത്രമായ ശ്രമം.

ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ വിഭാവസു ആണ് ഭാര്യയുടെ ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ അശ്ലീലവീഡിയോ നിര്‍മ്മിച്ച് ഭര്‍തൃപിതാവിനും ഭാര്യയുടെ അമ്മായിക്കും അയച്ചുകൊടുത്തത്. പുരുഷത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് താന്‍ ഒരു യുവതിക്കൊപ്പമുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ അയച്ചുകൊടുത്തതെന്നാണ് വിഭാവസുവിന്റെ വിശദീകരണം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ മൂന്നാമതൊരാളാണ് ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയത്. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മൊബൈലിലൂടെ ലഭിച്ചതോടെ ഭാര്യവീട്ടുകാര്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്കുകയായിരുന്നു.

ഐടി നിയമത്തിനു കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പീഡനം, അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് വിഭാവസുവും ഭാര്യ അനുഷയും ഒന്നിച്ചുകഴിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്നാണ് വിഭാവസുവിനെതിരെ അനുഷ വിവാഹമോചന ഹര്‍ജി നല്കിയത്.

വിവാഹത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഇരുവരും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായവ്യതാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഒരുതരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനാവില്ലെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ദമ്പതികള്‍ പറഞ്ഞതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

content highlights: Hyderabad man stars in porn video, sends it to in-laws, Divorce