ഡല്‍ഹി: മുസ്ലിം പേരുള്ള അവതാരകനെ കാണാതിരിക്കാന്‍ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ കൈകള്‍ കൊണ്ട് കണ്ണുകള്‍ മറച്ച്‌ ഹം ഹിന്ദു സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകന്‍. വലതുപക്ഷ ഹിന്ദു സംഘടനയായ ഹം ഹിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാപകന്‍ അജയ് ഗൗതമാണ് ലൈവ് ടി.വി പരിപാടിക്കിടെ ചാനല്‍ അവതാരകന്റെ പേര് ഖാലിദ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കണ്ണുകള്‍ മറച്ചതെന്ന് ദി ക്വിന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സൊമാറ്റോ ഉപഭോക്താവ് അഹിന്ദുവായ ജീവനക്കാരനില്‍നിന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ്‌ ഈ വാര്‍ത്തയും പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സൊമാറ്റോ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ന്യൂസ് 24 എന്ന ചാനല്‍ അജയ് ഗൗതമിനെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. എന്നാല്‍ അവതാരകന് നേരെ നോക്കാന്‍ പോലും ഇയാള്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ ഭാവിയില്‍ ഒരു ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും അജയ് ഗൗതമിനെ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് ന്യൂസ് 24 തീരുമാനിച്ചു.

2015-ല്‍ സ്ഥാപിതമായ ഹം ഹിന്ദു എന്ന സംഘടന പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമ്പൂര്‍ണ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സംഘടനയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നത്. ഇയാള്‍ കണ്ണുകള്‍ മറയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം നവ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: Hum Hindu Founder Covers His Eyes on Seeing a Muslim TV Anchor