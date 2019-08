ബെല്‍ഗാം: പ്രളയ ദുരിതം നേരിടുന്ന കര്‍ണാടകത്തിലെ ബെല്‍ഗാമില്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ വീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ മുതലയെ കണ്ടെത്തി. ഞായറാഴ്ച നാട്ടുകാര്‍ നല്‍കിയ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ മുതലയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ എത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് അതിനെ കണ്ടില്ല.

വീടിന് മുകളില്‍ ഇരിക്കുന്ന മുതലയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പ്രളയത്തിനിടെ ജനവാസ മേഖലകളില്‍ എത്തിയ മുതലയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നും ഗുജറാത്തില്‍നിന്നും നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

കേരളത്തിന് പുറമെ കര്‍ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പ്രളയ ദുരിതം നേരിടുകയാണ്. കര്‍ണാടകത്തില്‍മാത്രം നാല്‍പ്പതിലേറെപ്പേരാണ് മരിച്ചത്. ആറ് ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ക്ക് വീടുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടിവന്നു. 17 ജില്ലകളിലായി 1168 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. കര്‍ണാടകത്തിലെ 2028 ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ പ്രളയ ദുരിതം നേരിടുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

#WATCH A crocodile lands on roof of a house in flood-affected Raybag taluk in Belgaum. #Karnataka (11.08.19) pic.twitter.com/wXbRRrx9kF — ANI (@ANI) August 12, 2019

Content Highlights: Huge crocodile seen on roof top of submerge house in Karnataka