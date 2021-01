ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിനാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഡല്‍ഹി ഏറെക്കുറേ ശാന്തമാകുന്നതോടെ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ ഒരു പകലിനാണ് വിരാമമാകുന്നത്. ചെങ്കോട്ടയും ഡല്‍ഹി ഐടിഒ അടക്കം വളഞ്ഞ കര്‍ഷകര്‍ തങ്ങളുടെ സമരഭൂമിയായ സിംഘു അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. ട്രാക്ടര്‍ പരേഡിനിടെ കര്‍ഷകരും പോലീസും തമ്മില്‍ കാര്യമായ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്ന ഐടിഒ, ഗാസിപുര്‍, നംഗ്ലോയി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സര്‍ക്കാര്‍ സുരക്ഷാ സൈനികരേയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ട്രാക്ടര്‍ റാലി തുടങ്ങാനായിരുന്നു കര്‍ഷകരുടെ ധാരണ. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് രാവിലെ എട്ടേമുക്കാലോടെ സമരക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹി ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒന്‍പതരയോടെ നൂറുകണക്കിന് ട്രാക്ടറുകളിലും മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളുകളിലുമായി കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് തിരിക്കുന്നു.

10 ന് ട്രാക്ടര്‍ റാലി സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് നഗറിലെത്തുകയും പോലീസുമായി സംഘര്‍ഷമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് ആദ്യ കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. 10.30ന് അക്ഷര്‍ധാം ഇന്റര്‍സെക്ഷന് സമീപം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കര്‍ഷകര്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. റോഡില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ബസുകള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

11 മണിയോടെ കര്‍ഷകര്‍ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കുകയും അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് നഗറില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് കണ്ണീര്‍ വാതക ഷെല്ലുകള്‍ പ്രയോഗിക്കുകയും ലാത്തി ചാര്‍ജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. വാളുകളുമായി ചില കര്‍ഷകര്‍ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. 11.40ന് കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹി മീററ്റ് ഹൈവേയില്‍ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകള്‍ മറികടന്നു. പന്ത്രണ്ടേകാലോടെ സിംഘുവില്‍ നിന്നുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹി റിങ് റോഡില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

12.40 ഡല്‍ഹി മുക്കാര്‍ബ ചൗക്കില്‍ സംഘര്‍ഷമായി. ഒരു മണിയോടെ കര്‍ഷക റാലി ഐടിഒയില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇവിടെ പൊലീസ് ബസ് തകര്‍ത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരുമണിയോടെ പൊലീസ് കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഒരു കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചു. ഇത് പോലീസ് വെടിവെപ്പിലാണെന്ന് കര്‍ഷകരും ട്രാക്ടര്‍ മറിഞ്ഞാണെന്ന് പോലീസും ആരോപിച്ചു.

1.10ഓടെ സംഘര്‍ഷം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം അടച്ചു. 1.25ഓടെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് തുടങ്ങുന്നു. 1.48ന് കര്‍ഷകര്‍ ചെങ്കോട്ടയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാ തടസങ്ങളും നീക്കി പോലീസിനെ മറികടന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ ചെങ്കോട്ടയില്‍ വരെ പ്രവേശിച്ചത്. ചെങ്കോട്ടയില്‍ കയറിയ കര്‍ഷകരെ തടയാന്‍ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല. ചെങ്കോട്ട കീഴടക്കിയ കര്‍ഷകര്‍ പതാക സ്ഥാപിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകരാണ് പതാകകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ചെങ്കോട്ടയില്‍ എത്തിയത്. പിന്നീട് കൂടുതല്‍ പോലീസെത്തിയാണ് ഇവരെ ഇവിടെനിന്ന് നീക്കിയത്.

Content Highlights: How things turned violent in Delhi on Republic Day; A Timeline