ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യത്യസ്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലൂന്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടികള്‍ ഒന്നിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ശിവസേനയുമായി ചേരുന്നതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കളടക്കം തുറന്ന് എതിര്‍ത്തെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആ എതിര്‍പ്പില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.

പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ അവസാനം ഹൈക്കമാന്‍ഡ് അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്‍സിപി-ശിവസേന-കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടികളിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ യോഗം ചേര്‍ന്ന് ഇതിനോടകം പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് പാര്‍ട്ടിയുടേയും നേതാക്കള്‍ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിഭ് കോശ്യാരിയെ കാണുന്നുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രാ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നിമിത്തമാവുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. നിലവില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിന് പാര്‍ട്ടികള്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചേക്കും.

തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിലൂന്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശിവസേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയ കാരണങ്ങളില്‍ ഒരു മുതിര്‍ന്ന നേതാവിന്റെ പാര്‍ട്ടി മാറ്റവും ഇടംപിടിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മുന്‍ മന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന അബ്ദുല്‍ സത്താര്‍ പാര്‍ട്ടിവിട്ട് ശിവസേനയില്‍ ചേരുകയും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അനായാസ ജയം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഔറംഗാബാദില്‍ സീറ്റ് നല്‍കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സത്താര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടത്. ബിജെപിയില്‍ ചേരുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ അബ്ദുള്‍ സത്താര്‍ ശിവസേന പാളയത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. സില്ലോദില്‍ നിന്ന് സത്താറിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനും ശിവസേന തീരുമാനിച്ചു.

ന്യൂനപക്ഷ ആധിപത്യമുള്ള മണ്ഡലത്തില്‍ സത്താര്‍ പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകള്‍ക്ക് ജയിക്കുക മാത്രമല്ല, കോണ്‍ഗ്രസ്‌ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്രനാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമതെത്തിയത്. കൂറുമാറി ശിവസേനയിലെത്തിയ സത്താറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ രാഷ്ട്രീകൂട്ടുകെട്ടിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധേയ പങ്കുവഹിച്ചത്‌.

വര്‍ഗീയതയുടേയും മതേതരത്തിന്റേയും പേരിലുള്ള വിഭജനത്തിന്റെ പഴയ മാതൃക അപ്രസക്തമായെന്നും ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു. സേനയുമായി ചേരുന്നതിന് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌ സംസ്ഥാനത്തെ ചില കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യംകൂടിയാണിത്.

അഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനുള്ള എംഎല്‍എമാരുടെ താത്പര്യക്കുറവും സേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ന്യായീകരണമാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് സേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം എംഎല്‍എമാരും കരുതുന്നത്. പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാരെ കൂറുമാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ തടിയിടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ചില കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാക്കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: How shiv sena's Lone Muslim MLA Helped in Bridging Gap Between Ideological Rivals