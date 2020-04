ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി എം.പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട് രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ത്തലാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര നടപടിയെ ശശി തരൂര്‍ എം.പി. വിമര്‍ശിച്ചു.

എം.പി. ഫണ്ട് നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അദ്ദേഹം 1000 റാപ്പിഡ് പരിശോധന കിറ്റുകളും 1000 വ്യക്തികത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും (പി.പി.ഇ) തന്റെ എം.പി. ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ എത്തിച്ചത്.

'1000 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും 1000 പിപിഇ കിറ്റുകളും തിരുവനന്തുപുരം ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് ഇന്ന് കൈമാറാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവസാനബാച്ച് 1000 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ ബുധനാഴ്ചയോടെ എത്തും. 7500 പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ അടുത്ത ആഴ്ചയും. സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തുമാറ്റുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എന്റെ എംപി ഫണ്ട് നല്ല രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാനായി.' തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം, എം.പിമാരുടെ ശമ്പളവും പെന്‍ഷനും വെട്ടിക്കുറച്ച സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. രാജ്യത്താകമാനം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരോടുള്ള ഐക്യദാര്‍ഢ്യമായിരിക്കുമിത്. എന്നാല്‍ എം.പിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് എടുത്തുമാറ്റി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക് അത് മാറ്റുന്നത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒരും എം.പിക്ക് തന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള ഏകമാര്‍ഗം ഈ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടാണ്. അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ക്ക് എല്ലാ എം.പിമാരുടേയും ഫണ്ടുകള്‍ നീക്കിവെക്കണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കില്‍ ശരിയായിരുന്നു. തിരുനന്തപുരത്തെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അടിയന്തരമായി ആവശ്യമുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകളും പിപിഇ കിറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കാന്‍ എനിക്കിതിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു എം.പിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിര്‍വഹിക്കാന്‍ ഈ ഫണ്ടു കൊണ്ടു സാധിച്ചിരുന്നു. എം.പിമാരുടെ മുഖമുദ്രയാണ് പ്രാദേശിക വികസനഫണ്ട്. എന്നാലിപ്പോള്‍ അതെല്ലാം റദ്ദാക്കി സര്‍ക്കാറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയാണ്‌. 543 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മുന്‍ഗണനകളും മറ്റും നോക്കിയാകും ഫണ്ടുകള്‍ വരികയെന്നും തരൂര്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി.

അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിന് ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി 157 കോടി മാത്രം അനുവദിച്ചത്. 314 കോവിഡ് കേസുകള്‍ കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 122 കേസുകള്‍ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഗുജറാത്തിന് 662 കോടി നല്‍കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള അസമത്വം ഇനി എംപിമാരുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. അത്തരം അനീതികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത് തടയാന്‍ തീരുമാനം പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

To take one example, the Centre has allocated ₹157 cr of Disaster Response Mitigation Funds to Kerala, which has 314 #COVID19 cases, while Gujarat, with only 122 cases, gets ₹662 cr. Will this kind of imbalance also affect the reallocation of MPLADS funds? [cntd.]