ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു പുതുതലമുറ ബാച്ചാണ് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. രാജ്യസംരക്ഷണമാണ് വിഷയം. ഒട്ടും പിന്നാക്കം നില്‍ക്കാന്‍ പാടില്ല. പരിശീലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ അവര്‍ കരുത്താണെന്ന് താന്‍ ഒന്ന് കൂടി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല, കൂട്ടത്തില്‍ അല്‍പം റിലാക്‌സേഷനും. ഇതൊക്കെയാവണം ചീഫ് ഓഫ് നേവല്‍ സ്റ്റാഫ് അഡ്മിറല്‍ കരംബീര്‍ സിങ്ങിന്റെ മനസ്സില്‍ ആ നേരം കടന്നു പോയത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അവസാനവട്ട വിലയിരുത്തല്‍' വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ നേടുകയാണ്.

ഹണ്ടര്‍ സ്‌ക്വാഡ്രോണിലെ കേഡറ്റുകളോടായിരുന്നു അഡ്മിറല്‍ സിങ്ങിന്റെ ആ സ്പെഷ്യല്‍ ചോദ്യം. 'നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്ര പുഷ് അപ്പുകള്‍ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കും?'ഞൊടിയിടയിലായിരുന്നു കേഡറ്റുകളുടെ ഉത്തരം, 'എത്ര വേണമെങ്കിലും'. വൈകിയില്ല, അടുത്ത നിമിഷം അറുപത്തിയൊന്നുകാരനായ സിങ്ങുള്‍പ്പെടെ എല്ലാവരും പുഷ് അപ് ആരംഭിച്ചു. ക്യാപും മാസ്‌കുമൊക്കെ മാറ്റാതെയായിരുന്നു പുഷ് അപ്. എല്ലാവര്‍ക്കും അതൊരു ഹരമായി.

പുഷ് അപ് ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി പേര്‍ അഡ്മിറല്‍ സിങ്ങിനെ അനുമോദിച്ചു. ജൂനിയേഴ്‌സിനോടൊപ്പം പുഷ് അപ് എടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കാണിച്ച സൗഹാര്‍ദപരമായ പെരുമാറ്റത്തിനായിരുന്നു അനുമോദനം. ഇന്ത്യന്‍ സേനയ്ക്കും നിരവധി പേര്‍ സല്യൂട്ട് നല്‍കി.

Admiral Karambir Singh, Chief of the Naval Staff is chief guest for POP tomorrow. He went to Hunter Sqn & said “let’s do push-ups!”.

To his question of “how many?” CSM answered “As many”



So a serving 4 star Admiral, in uniform, gets down to do pushups with his Sqn!!



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/WI3sSlB4wG