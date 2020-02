ജയ്പുര്‍: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സംവരണ വിരുദ്ധനീക്കങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്. തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ബിജെപിയും ആര്‍ എസ് എസ്സും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് ചോദിച്ചു. ജയ്പുര്‍ കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്നവര്‍ മുസ്ലീങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു. നാളെ അവര്‍ സിഖ് മതവിശ്വാസികള്‍ക്കും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികള്‍ക്കും നേരെ തിരിയും. എന്താണ് ഈ ആളുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമെന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും പൂവണിയരുതെന്നാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ എന്നെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എത്രപേര്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും?, ഗെഹ്‌ലോത് ചോദിക്കുന്നു.

സംവരണം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് സംവരണം അവസാനിപ്പിക്കാനുളള ധൈര്യമുണ്ടാവില്ല. അവരുടെ പ്രസ്താവനകളില്‍ നിന്നുവരുന്ന ശബ്ദം, ആ ഭീഷണി അവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇത് അറിയിക്കുന്നതില്‍ അസ്വസ്ഥനാണ് ഞാന്‍. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തില്‍ സംവരണം നല്‍കേണ്ട ബാധ്യതയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ അപകടമാണ്.

സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് രാജസ്ഥാനില്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടാത്തത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നം ഇതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിന് സംവരണം നല്‍കേണ്ട ബാധ്യത സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. സംവരണം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: how many of your family eat with Dalits asks Ashok Gehlot