'ഇവര്‍ വരിവരിയായി പോകുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് നോക്കൂ, എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് എണ്ണാനാവുമോ?...' നിരയായി നീങ്ങുന്ന സിംഹക്കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ച് ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സുശാന്ത നന്ദ കുറിച്ചതാണിത്.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സുശാന്ത നന്ദ വലിയ സിംഹങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നുനീങ്ങുന്ന സിംഹക്കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഒരു മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ പുല്‍മേട്ടിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിര കാണാം. കൂട്ടത്തില്‍ കുസൃതിയോടെ ഓടിയും ചാടിയും നീങ്ങുന്ന സിംഹക്കുട്ടികള്‍ കൗതുകക്കാഴ്ച തന്നെ.

Just keep counting the cubs..

Lovely sight to so many in one go💚💚 pic.twitter.com/SPo4HKokv9 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 9, 2020

പുല്‍മേടിന് നടുക്കുള്ള റോഡിലുടെ വരുന്ന കാര്‍ സിംഹങ്ങളുടെ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കലിന് തടസമാവാതിരിക്കാന്‍ നിര്‍ത്തിക്കൊടുക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. വാഹനം കാണുന്നതോടെ തെല്ലൊന്നമ്പരന്ന് നില്‍ക്കുന്നതും എന്നാല്‍ ഉതൊക്കെ എന്ത്‌ എന്ന മട്ടില്‍ ഇവര്‍ യാത്ര തുടരുന്നതും കാണാം.

എണ്ണമെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, സിംഹക്കുട്ടികളുടെ കുറുമ്പ് കാണുന്നതിനിടെ എണ്ണം തെറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ്. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 16,000 ലധികം പേര്‍ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. രണ്ടായിരത്തോളം പേര്‍ പ്രതികരിച്ചു. നിരവധിപേര്‍ കമന്റുകളുമായെത്തി.

