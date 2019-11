ന്യൂഡല്‍ഹി: 2014 ല്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജ്യഭരണം പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി ഭരണം പിടിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും കൂറുമാറ്റത്തിലൂടെയും പാര്‍ട്ടികളെ പിളര്‍ത്തിയും തളര്‍ത്തിയും ബിജെപി നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഭരണത്തിലേറി. കോണ്‍ഗ്രസ് മുക്തഭാരതം യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നുവെന്ന് ബിജെപി വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിരന്തരം.

മോദി അധികാരത്തിലേറി മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ 71 ശതമാനം ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ബിജെപിയുടെയോ ബിജെപി സഖ്യത്തിന്റെയോ ഭരണത്തിന്‍ കീഴിലായി. 2017 ഡിസംബര്‍ വരെ ഇതായിരുന്നു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം.

പ്രതിപക്ഷത്തിന് മേല്‍ മാനസികമായും ശാക്തികമായും മേല്‍കൈ നേടിയിരുന്ന ബിജെപിക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം കാലിടറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. 2019 നവംബര്‍ വരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നഷ്ടം ബിജെപിക്കാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. 71 ശതമാനം എന്നതില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്ന നിലയിലേക്ക് ബിജെപി ഭരണത്തിന്റെ പ്രഭാവം ചുരുങ്ങി.

2014ല്‍ ബിജെപി കേന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു ബിജെപിഭരണം. 2018ല്‍ മോദി പ്രഭാവത്തിന്റെ ബലത്തില്‍ അത് 21 സംസ്ഥാനങ്ങളായി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. മോദി- അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രകടനത്തിന് കാരണമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലും മറ്റ് ഇതര പാര്‍ട്ടികളും ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഒന്നൊഴിയാതെ കാവി വിഴുങ്ങി.

2014 ല്‍ ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഗോവ, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബിജെപി ഭരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 2018 ആയപ്പോള്‍ സ്ഥിതി മറിച്ചായി ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിക മുഴുവന്‍ ബിജെപി കാവി പുതപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാജ്യം പിന്നീട് കണ്ടത്.

ബിജെപി ഭരണത്തിന് പിടികൊടുക്കാതെ വഴുതി മാറിയത് ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മാത്രം. തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, കര്‍ണാടക, മിസോറാം, പഞ്ചാബ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബിജെപിയുടെ കുതിപ്പിനെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയത്. അതില്‍ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രമായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2014 ല്‍ 13 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിന്നാണ് ഈ തിരിച്ചടി കോണ്‍ഗ്രസ് അന്ന് നേരിട്ടത്. പഞ്ചാബ്-പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍ക്കാര്‍ മാത്രമായി കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു.

തുടര്‍ച്ചയായതും സ്ഥിരവുമായ വളര്‍ച്ചയാണ് മോദി- ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന് കീഴില്‍ ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടായത്. 2014ലെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബിജെപി 2015 ആയപ്പോഴേക്കും 13 സംസ്ഥാനങ്ങളില ഭരണം പിടിച്ചു. 2016ല്‍ ബിജെപിക്ക് ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ 19 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 2018ല്‍ അത് 21 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലെത്തി. പല സര്‍ക്കാരുകളെയും വിജയകരമായി ബിജെപി അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷം അങ്കലാപ്പോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ. വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ബിജെപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്‍ കീഴിലായി.

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഭാഗ്യം ആര്‍ക്കും സ്ഥിരമായി കൂടെയുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനിടെ മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാന്‍, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ബജെപിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് ടിഡിപി വിട്ടിറങ്ങിയതോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഭരണ പങ്കാളിത്തവും ബിജെപിക്ക് നഷ്ടമായി. ഇതിന് പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പിഡിപിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് തകരുകയും സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന്‍ കീഴില്‍ ആകുകയും ചെയ്തു.

ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മിക്കയിടത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തി. 2019ല്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ചരിത്രപരമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവിനും ബിജെപിക്ക് നേരിടുന്ന തിരിച്ചടിയുടെ ആഘാതം കുറക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ബിജെപിയുടെ ആശയ ദാതാവും മാതൃസംഘടനയുമായ ആര്‍എസ്എസിന്റെ കേന്ദ്രമായ നാഗ്പുര്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയും പടലപ്പിണക്കത്തിന്റെ പേരില്‍ ബിജെപിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിനിലവില്‍ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബിജെപിക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഭരണമുള്ളത്. അഞ്ചിടത്ത് കോണ്‍ഗ്രസും ഭരണം പിടിച്ചു. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മിക്കയിടത്തും ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതാണ് 71 ശതമാനം ഭൂപ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് 41 ശതമാനം എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ബിജെപി ചുരുങ്ങിയത്.

Content Highlights: How India's political map changes in two years in Modi's second regime came