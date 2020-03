ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകം കൊറോണ വ്യാപനത്തില്‍ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്നാല്‍ കൊറോണ മാത്രമല്ല എപ്പോഴൊക്കെ പുതിയ വൈറസുകള്‍ ആധുനിക ലോകത്ത് ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എച്ച്1എന്‍1, നിപ്പ, സിക, എബോള തുടങ്ങിയ അപകടകാരികളായ വൈറസുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ മുഖം കാണിക്കുകയും നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവന്‍ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവയെ സമചിത്തതയോടെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ നേരിട്ട് രാജ്യം മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

2009ലാണ് ലോകത്ത് എച്ച്1എന്‍1 വൈറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മെക്‌സിക്കോയില്‍ ഒരു ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലായിരുന്നു രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ലോകം മുഴുവന്‍ പടര്‍ന്നുപിടിച്ചതിന് പുറമെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേവര്‍ഷം തന്നെ വൈറസ് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നിന്നെത്തിയ 23 കാരനിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗവ്യാപനം അതിഭീകരമാകുന്നതിന് മുന്നെ തടയാന്‍ രാജ്യത്തിനായി. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോഴും സമയാസമയങ്ങളില്‍ എച്ച്1എന്‍1 വൈറസ് തലപൊക്കാറുണ്ട്. ജനുവരി മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലും ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലുമാണ് എച്ച്1എന്‍1 രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

രോഗം ആദ്യം പടര്‍ന്നത് പുണെ, മുംബൈ, ഡല്‍ഹി നഗരങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് പടര്‍ന്നുപിടിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സ്‌കൂളുകളും ഓഫീസുകളും അടച്ചിട്ടു. 2018-ലാണ് ഇതിനുള്ള വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇത് ലഭ്യമാണ്.

തുടര്‍ന്ന് രാജ്യം ഞെട്ടലോടെ കേട്ടതും കേരളം ഭയപ്പാടിലാക്കിയതുമായ വാര്‍ത്ത നിപ്പാ വൈറസിന്റെ സ്ഥിരീകരണമായിരുന്നു. പഴംതീനി വവ്വാലുകളാണ് ഈ വൈറസ് പരത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി 19 പേരിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരില്‍ 17 പേരും മരിച്ചടതോടെ കേരളം ആശങ്കയിലായി. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും സമ്പര്‍ക്ക വിലക്കുകളും നടപ്പിലാക്കിയതിനാല്‍ കേരളത്തിന് പുറത്ത് രോഗം പടര്‍ന്നില്ല. കേരളത്തിനകത്തുവെച്ചുതന്നെ നിപ്പയെ പിടിച്ചുകെട്ടി.

2017-ലാണ് സിക വൈറസ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ആ വര്‍ഷം മെയ് 15-നാണ് ഇത് മൂന്നുപേരില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍. കൊതുകുകള്‍ പരത്തുന്നതിനാല്‍ ഈ വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യയില്‍ വളരെ അധികമായിരുന്നു. സാധാരണ വൈറല്‍ പനിപോലെ വന്നുപോകുമെങ്കിലും ഗര്‍ഭിണികളെ രോഗം ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്‌നം. ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ വൈകല്യത്തോടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഗര്‍ഭം അലസിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാം.

എന്നാല്‍ രോഗവ്യാപനം ഇന്ത്യയില്‍ തീവ്രമായില്ല. 1947 കുരങ്ങുകളില്‍ കണ്ടെത്തിയ സിക വൈറസ് 1952-ലാണ് ആദ്യമായി മനുഷ്യനില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 86 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഈ വൈറസ് എത്തി. ഇവിടെയെല്ലാം രോഗം പകര്‍ന്നുപിടിച്ചത് കൊതുകുകള്‍ മുഖേനെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് പിടിച്ച കൊതുകുകളില്‍ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ലോകം ഭയന്ന മറ്റൊരു വൈറസാണ് എബോള. 2014-ലാണ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. 90 ശതമാനമാണ് മരണ നിരക്കെന്നതാണ് ഈ വൈറസിനെ അപകടകാരിയാക്കുന്നത്. 2014 ഒക്ടോബര്‍ 11-ന് ലൈബീരിയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സ്ത്രീ എബോള ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് നേരെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 18 വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ തെര്‍മല്‍ സ്‌കാനര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരില്‍ എബോള ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ അവരെ ഉടന്‍ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്.

ഇതിനെതിരായ വാക്‌സിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം ഗിനിയയില്‍ 2015-ല്‍ നടന്നു. എബാള വൈറസിന്റെ സ്വാഭാവിക വാഹകരായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴംതീനി വവ്വാലുകളെയാണ്.

രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഭീകരന്മാരല്ലെങ്കിലും വലിയ തോതില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന മറ്റ് വൈറസ് രോഗങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ സര്‍വ സാധാരണമാണ്. ഡെങ്കു,ചിക്കുന്‍ഗുനിയ, ജപ്പാന്‍ ജ്വരം തുടങ്ങിയവയാണവ. ഇവയൊക്കെ സമയാസമങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ രോഗം തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാനും വേഗം സാധിക്കുന്നതിനാല്‍ അവ അധികം അപകടകാരിയാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം.

Content Highlights: How India faced deadly viruses, apart from COVID-19