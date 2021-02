ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരായ വധഭീഷണിയോട് പ്രതികരിച്ച് നോബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് മലാല യൂസഫ്‌സായി. വധഭീഷണിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ മറുപടി പറയണമെന്ന് മലാല ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീവ്രവാദ സംഘടനയായ തെഹ്‌രീക്ക് ഇ താലിബാന്റെ മുന്‍ വക്താവ് ഇസാമുള്ള ഇസാന്‍ വധഭീഷണിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് മലാലയുടെ പ്രതികരണം.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസാമുള്ള മലാലയ്‌ക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയത്. അടുത്ത തവണ തങ്ങള്‍ക്ക് പിഴയ്ക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മലാലയെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇസാമുള്ളയുടെ ട്വീറ്റ്. 2012ല്‍ മലാലയെ വെടിവച്ച സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇയാള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ട്വീറ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ പാക് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മലാല രംഗത്തെത്തി. തന്നെ വെടിവെച്ച ഇസാന്‍ എങ്ങനെയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനും പാകിസ്താന്‍ സൈനിക മേധാവിയും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മലാല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'എന്നെയും നിരവധി നിരപരാധികളെയും ആക്രമിച്ചയാളാണ് തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ വക്താവ്. അയാളിപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അയാള്‍ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം', ഇമ്മ്രാന്‍ ഖാനെയും പാക് സൈനിക മേധാവിയെയും ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മലാലയ്ക്കെതിരായ ട്വീറ്റ് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്റര്‍ ബുധനാഴ്ച ഇസാമുള്ളയുടെ അക്കൗണ്ട് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പാക് ജയിലിലായിരുന്ന ഇസ്ഹാന്‍ 2020ലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. താന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടതായി ഇസ്ഹാന്‍ ശബ്ദസന്ദേശത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlight: How did Ehsanullah Ehsan escape from Pakistan’s custody: Malala