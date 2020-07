ലഖ്‌നൗ: കാണ്‍പൂരില്‍ റെയ്ഡിനിടെ എട്ട് പോലീസുകാര്‍ അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിനു പിന്നില്‍ കൊടുംക്രിമിനല്‍ വികാസ് ദുബെയുടെ സംഘം. ദുബെയെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് ഗ്രാമത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ വലിയൊരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റോഡില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയാണ് ക്രിമിനല്‍ സംഘം പോലീസിനെ നേരിട്ടത്. ഇവരുമായുള്ള സംഘട്ടനത്തില്‍ ഡിവൈ.എസ്.പി. ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഞ്ച് പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

നിരവധി കേസുകളില്‍ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ കൊടുംക്രിമിനല്‍ വികാസ് ദുബെയെ തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു പോലീസ് സംഘം. 2001-ല്‍ ശിവ്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് മുന്‍മന്ത്രി സന്തോഷ് ശുക്ലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ദുബെ. കാണ്‍പൂര്‍ ദേഹട്ടിലെ ശിവ്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ ബ്രികു ഗ്രാമത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 1.30-നാണ് സംഭവം. പോലീസ് നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിമിനല്‍ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ നേരിടാന്‍ തയ്യാറെടുത്തായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.

ഇയാളെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് ഗ്രാമത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ വലിയൊരു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റോഡില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പോലീസുകാര്‍ വാഹനത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഉടന്‍ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകള്‍ നിലയില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന കുറ്റവാളികള്‍ പോലീസിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ അക്രമവും പിടിച്ചുപറിയും തുടങ്ങിയ ദുബെ വളര്‍ന്നതോടെ കൊടുംക്രിമിനലായി മാറി. എന്തിനും പോന്ന ഒരു സംഘവും ദുബെയുടെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് കൊള്ളയും കൊലപാതകവും തുടര്‍ക്കഥയാക്കി. 19 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ദുബെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളില്‍ വച്ച് മന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഹൈസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായി വിരമിച്ച സിദ്ദേശ്വര്‍ പാണ്ഡെ എന്നയാളെ കാണ്‍പൂരില്‍ വച്ച കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ദുബെയെ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിനേതാക്കളുമായും ദുബെയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത്. 52 ക്രിമിനല്‍ കേസുകളാണ് ദുബെയുടെ പേരിലുള്ളത്.

ഷിവിലി ഡോണ്‍ എന്നാണ് ദുബെ അറിയപ്പെടുന്നത്. മന്ത്രി സന്തോഷ് ശുക്ലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ദുബെ കോടതിയില്‍ കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടു മാസത്തിനിപ്പുറം ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

Content Highlight: How 8 cops were killed in Kanpur gun fight