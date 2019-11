പ്രയാഗ് രാജ്: യുപിയിലെ പ്രയാഗ് രാജിലുള്ള ആനന്ദ ഭവന്‍ ഭവനനികുതി ഇനത്തില്‍ 4.35 കോടി രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ്. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ആനന്ദ് ഭവനിലാണ് ജനിച്ചത്. പാര്‍പ്പിടം എന്ന ഗണത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി 2013 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക അടക്കമാണ് ഇത്രയും തുക നികുതിയായി ഈടാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു മെമ്മോറിയല്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ആനന്ദ് ഭവന്‍ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വസതിയാണ്‌. ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയാണ്. മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ചട്ടവും വസ്തു നികുതി ചട്ടവും അനുസരിച്ചാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചതെന്ന് പ്രയാഗ് രാജ് കോര്‍പറേഷനിലെ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പി.കെ മിശ്ര വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

നികുതി നിശ്ചയിക്കാന്‍ സര്‍വെ നടത്തി. എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അറിയിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഒടുവിലാണ് നികുതി നിശ്ചയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു മെമ്മോറിയല്‍ ട്രസ്റ്റ് നികുതി ഇളവുള്ള സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ നികുതി ചുമത്താന്‍ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് കോര്‍പറേഷന്‍ മുന്‍ മേയര്‍ ചൗധരി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ സ്മാരകവും മ്യൂസിയവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ രാഷ്ട്രീയ നിരോധം തീര്‍ത്തതാണെന്ന് നഗരവാസിയായ അഭയ അവസ്തി പ്രതികരിച്ചു.

ജാലിയന്‍വാലാ ബാഗ് സ്മാരക ഭരണസമിതിയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഭേദഗതി ബില്‍ പാസാക്കിയത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. സോണിയയുടേയും രാഹുലിന്റെയും സുരക്ഷ കുറയ്ക്കാനും പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കവും

