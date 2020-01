ന്യൂഡല്‍ഹി: ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം വിദ്യാര്‍ഥികളേയും അധ്യാപകരേയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി. വിയോജിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് അര്‍ധരാത്രിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങിയത്.

മുംബൈയില്‍ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നൂറു കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ഒത്തുകൂടി. അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവര്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ആര്‍എസ്എസാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആരോപിച്ചു.

അക്രമത്തിനിരയായ ജെ.എന്‍.യു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ക്കൊണ്ട് അലിഗഢ് സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി. ഹൈദരാബാദ് സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പുണെ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജാദവ്പുര്‍ സര്‍വകലാശാല, കൊല്‍ക്കത്ത സര്‍വകലാശാല തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളും അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.

ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാല അധ്യാപക യൂണിയന്‍ ജെ.എന്‍.യു അക്രമത്തെ അപലപിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികളേയും അധ്യാപകരേയും അക്രമിക്കുന്നതിന് ഭരണകൂടം ഒത്താശ ചെയ്ത്‌കൊടുത്തുവെന്ന് ഇവര്‍ ആരോപിച്ചു.

എബിവിപി-ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അക്രമം നടത്തുമ്പോള്‍ പോലീസ് നോക്കിനിന്നുവെന്ന് ജെ.എന്‍.യു വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികളെ കാണാനെത്തിയ യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെ പോലീസിന്റെ മുന്നിലിട്ടാണ് മര്‍ദിച്ചത്. അക്രമികള്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കിയെന്നാരോപിച്ച് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നില്‍ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥിള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ജെ.എന്‍.യു വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിനും 12 ഓളം അധ്യാപകര്‍ക്കും നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പലരുടേയും പരിക്കുകള്‍ ഗുരുതരമാണ്.

