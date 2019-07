ബെംഗളൂരു: ഐ.എം.എ ഗ്രൂപ്പ് അഴിമതിയില്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാവാന്‍ കര്‍ണാടകയിലെ വിമത കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍എ റോഷന്‍ ബെയ്ഗിന് നോട്ടീസ്. എം.എല്‍.എ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജി സമര്‍പ്പിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാവാനാണ് നിര്‍ദേശം.

ശിവാജി നഗര്‍ എം.എല്‍.എയായ റോഷനെ നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയത്തിലായിരുന്നു സസ്പെന്‍ഷന്‍. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മറ്റ് വിമത എം.എല്‍.എമാരുടെ ചുവടുപിടിച്ച് റോഷനും രാജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ രാജി സമര്‍പ്പിച്ച എം.എല്‍.എമാരുടെ എണ്ണം 15 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

ഐ.എം.എ ജുവലറി ഉടമ മൊഹമ്മദ് മന്‍സൂര്‍ ഖാന്‍ അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചോടുന്നതിനിടെ പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലെ പരാമര്‍ശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് റോഷനെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നത്. റോഷന്‍ ബെയ്ഗ് തന്റെ കയ്യില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ 400 കോടി തിരിച്ചുതന്നില്ല എന്നായിരുന്നു മൊഹമ്മദ് മന്‍സൂറിന്റെ ആരോപണം. സ്വന്തം നിക്ഷേപ പദ്ധതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ആളുകളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും കൊണ്ടാണ് ഇയാള്‍ ഒളിച്ചോടിയത്.

എന്നാല്‍, എം.എല്‍.എ ആരോപണം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കേസില്‍ ബെംഗളൂരു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

Content Highlights: Hours After He Quit SIT Asks MLA to Appear Before it in Scam Case