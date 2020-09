ന്യൂഡല്‍ഹി: അഞ്ച് ഇന്ത്യാക്കാരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് അതിര്‍ത്തി മേഖലയിലെ ചൈനീസ് സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ അടിയന്തരസന്ദേശമയച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അഞ്ച് പ്രദേശവാസികളെ കാണാതായത്.

'അരുണാചല്‍പ്രദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള പീപ്പിള്‍ ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മി(പിഎല്‍എ) ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം അടിയന്തര സന്ദേശമയച്ചു, പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു', റിജിജു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The Indian Army has already sent hotline message to the counterpart PLA establishment at the border point in Arunachal Pradesh. Response is awaited. https://t.co/eo6G9ZwPQ9