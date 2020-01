ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ യുവത്വത്തിന്റെയും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും ശബ്ദം ഓരോ ദിവസവും അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. എല്ലാ ദിവസവും രാജ്യത്തെമ്പാടും കോളജുകളിലും കാമ്പസുകളിലും ആക്രമണങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിടുന്നു. ഒന്നുകില്‍ പോലീസിന്റെ വക, അല്ലെങ്കില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ ചിലര്‍ അക്രമങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിടുന്നത്.

ഞെട്ടിക്കുന്നതും സമാനതകളില്ലാത്തതുമായ അക്രമമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഒരു പറ്റം ഗുണ്ടകള്‍ ജെഎന്‍യുവില്‍ നടത്തിയതെന്നും സോണിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ജെഎന്‍യുവില്‍ നടന്ന ഗുണ്ടാ ആക്രമണം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അരങ്ങേറിയത്. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങള്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുമാണ്. ജെഎന്‍യുവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും നേരെ നടന്ന ഇന്നലത്തെ ആക്രമണം അസ്ഥികള്‍ പോലും മരവിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരതയായിരുന്നു.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും യുവാക്കള്‍ക്കും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം, അര്‍ഹിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടണം. മികച്ച ഭാവിയുണ്ടാകണം. അവര്‍ക്ക് സമ്പന്നമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒന്നും നേടിക്കൊടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ അവരെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുകയാണ്-സോണിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയുടെ യുവതയ്ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ജെഎന്‍യുവില്‍ നടന്ന സ്‌പോണ്‍സേര്‍ഡ് അക്രമത്തെ അപലപിക്കുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: The voice of India’s youth and students is being muzzled everyday: says sonia