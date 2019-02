ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിപക്ഷത്തെ ഞെട്ടിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുമോദിച്ചും ലോക്‌സഭയില്‍ സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവ്. നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാന്‍ സാധിക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. പതിനാറാം ലോക്‌സഭയുടെ അവസാനദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുലായത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

#WATCH Samajwadi Party's Mulayam Singh Yadav in Lok Sabha, says, "PM ko badhaai dena chahta hun ki PM ne sabko saath lekar chalne ka pura prayas kiya. Main chahta hun, meri kamna hai ki saare sadsya phir se jeet kar aayen aur aap (PM) dobara pradhan mantri banein." pic.twitter.com/j6Bnj9Kr3p — ANI (@ANI) February 13, 2019

എല്ലാവരെയും ഒപ്പം ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഞാന്‍ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞാന്‍ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എല്ലാ അംഗങ്ങളും വീണ്ടും വിജയിച്ച് എത്തട്ടേയെന്നും താങ്കള്‍ രണ്ടാമതും പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടേയെന്നും- മുലായം സിങ് യാദവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Samajwadi Party's Mulayam Singh Yadav in Lok Sabha: PM ko badhaai dena chahta hun ki PM ne sabko saath lekar chalne ki koshish ki hai. Main kehna chahta hun ki saare sadaysa phir se jeet kar aayen, aur aap (PM) dobara pradhan mantri banein (File pic) pic.twitter.com/reeyh5H9bB — ANI (@ANI) February 13, 2019

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബി എസ് പിയുമായി സഖ്യം രൂപവത്കരിച്ചാണ് ബി ജെ പിക്കെതിരെ എസ് പി മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുലായത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം മുലായത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നതായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു.

