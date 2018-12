അഹമ്മദാബാദ്: പുതിയ ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറെ പരിഹസിച്ച് ഗുജറാത്ത് മുന്‍ മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ജയ് നാരായണ്‍ വ്യാസ് രംഗത്ത്. ചരിത്രത്തില്‍ ബിരുദാന്തര ബിരുദമെടുത്തിട്ടുള്ള പുതിയ ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തി കാന്ത ദാസ് ആര്‍ബിഐയെ വെറും ചരിത്രമാക്കില്ലെന്ന് താന്‍ പ്രത്യശിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയായിരുന്നു ഈ പരിഹാസം.

"പുതിയ ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എംഎ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ആര്‍ബിഐയെയും അദ്ദേഹം ചരിത്രം ആക്കില്ലെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ അവതാരത്തിന് ആശംസകള്‍", എന്നാണ് ജയ്‌നാരായണ്‍ വ്യാസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്.

The New RBI Governor Das's educational qualification is MA (History ) . Hope and Pray he doesn't make RBI also a History .May God Bless the New Arrival !! — Jay Narayan Vyas (@JayNarayan_Vyas) December 12, 2018