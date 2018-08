മുസാഫര്‍നഗര്‍: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസാഫര്‍നഗറില്‍ 15വയസുകാരിയായ മകളെ പിതാവ് വിഷം നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തി. ദുരഭിമാനക്കൊലയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അടുത്തുള്ള ശ്മശാനത്തില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മരണമൊഴിയില്‍ നിന്ന് വിഷം നല്‍കിയത് പിതാവാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അറസ്റ്റിലായ സുന്ദര്‍സിംഗ് ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ ആറു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് മകളുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ സംശയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇയാള്‍ പറഞ്ഞതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

