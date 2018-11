കൊല്‍ക്കത്ത: ആന്‍ഡമാനിലെ 29 ദ്വീപുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വിദേശികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി വേണമെന്ന നിയന്ത്രണം പിന്‍വലിച്ച കേന്ദ്രനടപടി വിവാദത്തിലേക്ക്. ആന്‍ഡമാനിലെ നോര്‍ത്ത് സെന്റിനലീസ് ദ്വീപിലെ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ അമ്പേറ്റ് അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍ ജോണ്‍ അലന്‍ ചൗവ് മരിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണിത്.

മേഖലയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട 29 ദ്വീപുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വിദേശികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി (റെസ്ട്രിക്‌റ്റെഡ് ഏരിയാ പെര്‍മിറ്റ്/ ആര്‍ എ പി)ആവശ്യമാണെന്ന നിബന്ധന പിന്‍വലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ജൂണ്‍ 29നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സന്ദര്‍ശനത്തിന് ആര്‍ എ പി ആവശ്യമായ 29 ദ്വീപുകളിലെ 17-ാമത്തേതാണ് നോര്‍ത്ത് സെന്റിനാല്‍.

വിനോദസഞ്ചാരവും വാണിജ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു ലക്ഷ്യംവച്ച് ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടെയും ചേമ്പേഴ്‌സ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിന്റെയും നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് ആര്‍ എ പി ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയറിലെ ചില വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

അതേസമയം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെന്ന് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.അതേസമയം ജോണിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നാലെ ആര്‍ എ പി പിന്‍വലിച്ച തീരുമാനം മന്ത്രാലയം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

