ന്യൂഡല്‍ഹി: എയിംസില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സുഖം പ്രാപിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശുപത്രി വിടാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എയിംസ് അധികൃതര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

കോവിഡില്‍നിന്ന് മുക്തനായ ശേഷമുള്ള ചികിത്സക്കാണ് അമിത് ഷായെ എയിംസില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 18-നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

ആശുപത്രി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രന്ദീപ് ഗുലേറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കല്‍ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നുവെന്ന് എയിംസ് അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് അമിത് ഷായ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഗുഡ്ഗാവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് എയിംസില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അമിത് ഷാ. ഇതിന് ശേഷം നാല് മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആയുഷ് മന്ത്രി ശ്രീപദ് നായികിനാണ് ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Content Highlights: Home Minister AmitShah recovers after post COVID care at AIIMS, likely to be discharged soon