മുംബൈ: മുംബൈയില്‍ നാളെ മുതല്‍ മദ്യം വീടുകളിൽ ഹോംഡെലിവറിയായി എത്തിക്കാൻ സംവിധാനമായി. എന്നാല്‍ കൊറോണ വ്യാപനം കൂടുതലുള്ള മേഖലകളെ ഇതില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിഹന്‍ മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

പെര്‍മിറ്റ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ മുംബൈയില്‍ മദ്യം വില്‍ക്കാന്‍ അനുവാദമുള്ളൂവെന്ന് പുതിയ ബിഎംസി മേധാവി ഇക്ബാല്‍ സിംഗ് ചഹാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവില്‍ പറഞ്ഞു.ഈ മദ്യശാലകള്‍ക്ക്് കൗണ്ടറുകളില്‍ മദ്യം വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കണ്‍ടെയിന്‍മന്റ് സോണുകളില്‍ ഹോം ഡെലിവറി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉത്തരവില്‍ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു വില്‍ക്കുന്ന സംവിധാനം മെയ് 15ന് നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള മൂന്നുജില്ലകളും കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമായ മുംബൈയും ഒഴികെയുള്ള മുഴുവന്‍ ജില്ലകളിലുമാണ് മദ്യത്തിന്റെ ഹോം ഡെലിവെറി അന്ന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിരുന്നത്. ഇതില്‍ മുംബൈയും ഹോം ഡെലിവറി നാളെ മുതല്‍ തുടങ്ങും.

സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവില്‍പ്പനശാലകളില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ആളുകള്‍ കൂടിനില്‍ക്കുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചുനല്‍കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതിന് സംസ്ഥാന എൈക്‌സസ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പെര്‍മിറ്റ് വാങ്ങണം. പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള മദ്യവില്‍പ്പന ശാലയില്‍നിന്ന് മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം. വെബ്സൈറ്റുവഴിയോ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ഫോണ്‍ചെയ്‌തോ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കാം. മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നല്‍കുന്നതിന് കൂടുതല്‍പണം ഈടാക്കാനാവില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വീടുകളില്‍ മദ്യം എത്തിക്കുന്നതിന് കടകള്‍ക്ക് ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ഏറ്റവും തീവ്രമായി ബാധിച്ച നഗരമാണ് മുംബൈ. 2500 പേരിലാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 882 പേര്‍ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇത്രനാളും മുംബൈ മദ്യവില്‍പനയില്‍ നിന്ന് മാറി നിന്നത്.

