ശ്രീനഗര്‍: ഭീകരസംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ വടക്കന്‍ കശ്മീരില്‍ തങ്ങളുടെ താവളം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി കരസേന. ബാരാമുള്ളയില്‍ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മൂന്ന് ഹിസ്ബുള്‍ തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സേന ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

വടക്കന്‍ കശ്മീരില്‍ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീനില്‍നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികളെ വധിക്കുന്നത് വളരെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണെന്ന് ബ്രിഗേഡിയര്‍ എന്‍.കെ. മിശ്ര പറഞ്ഞു. അടുത്തകാലത്ത് ലഷ്‌കര്‍, ജയ്‌ഷെ എന്നീ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികളെ മാത്രമേ നിഷ്‌ക്രിയമാക്കിയിട്ടുള്ളെന്നും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

വടക്കന്‍ കശ്മീരില്‍ ഹിസ്ബുള്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കുറവായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുള്‍ തങ്ങളുടെ താവളം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ സുരക്ഷാ സേന ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വടക്കന്‍ കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് തീവ്രവാദികള്‍ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീനുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് വടക്കന്‍ കശ്മീര്‍ റേഞ്ച് ഡിഐജി അറിയിച്ചു. രണ്ട് പേര്‍ നാട്ടുകാരാണെന്നും ഒരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

