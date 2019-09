ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കടമയാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ശശി തരൂര്‍. ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥക്കുള്ള ഉത്തരം ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനമോ മൃദുഹിന്ദുത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യലോ അല്ല. അത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ വട്ടപൂജ്യമാക്കുമെന്നും തരൂര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും കരുതുന്നത് ഹിന്ദു എന്നത് അക്രമകാരികളായ ബ്രിട്ടീഷ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഹൂളിഗന്‍സിനെ പോലെയാവണമെന്നാണെന്നും തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു. ദി ഹിന്ദു വേ എന്ന തന്റെ പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തരൂര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്.

അധികാരത്തിലുള്ളവര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് യഥാര്‍ത്ഥ അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള ഹിന്ദുമതല്ല. മഹത്തായ വിശ്വാസത്തിന്റെ വികൃതമായ രൂപഭേദമാണ് അവര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി സങ്കുചിതമായി പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്തിയതാണ്.

ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയെന്ന നിലയില്‍, യുവാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സമകാലിക ചിന്താഗതിക്കാരായ ഇന്ത്യക്കാര്‍, സമീപകാലത്തെ 'ചൂഷണാത്മക പ്രവണതകളെ' ചെറുക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും 'ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വികലമായ ആശയം' നിലനില്‍ക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ഇടം സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്കും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കേണ്ട ചുമതലയുമുണ്ടെന്ന് ഒരു പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനെന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹിന്ദി ഹൃദയ ഭൂമിയിലെ പാര്‍ട്ടിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ മറികടക്കാന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് ബിജെപിയെ പോലെയാകണം എന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോട് വിയോജിക്കുന്നു.

ബിജെപിയുടെ വിജയത്തില്‍ സ്വയം ഭയപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് കോണ്‍ഗ്രസ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങള്‍ പിന്തുടരാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൃദുഹിന്ദുത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ ബോധ്യങ്ങളില്‍ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും. 'കോക്ക് ലൈറ്റ്', 'പെപ്സി സീറോ' എന്നിവ പോലെ ഒരു മൃദുഹിന്ദുത്വമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ അത് വട്ടപൂജ്യത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എത്തിക്കുകയെന്നും തരൂര്‍ അഭിമുഖത്തിനിടെ വ്യക്തമാക്കി.

