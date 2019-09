ന്യൂഡല്‍ഹി: എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ആർ.എസ്.എസിന് ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് മോഹന്‍ ഭാഗവത്. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളെ കേഡര്‍മാര്‍ ചെറുക്കണമെന്നും ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ആര്‍ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യേകപരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെയാണ് ഭാഗവതിന്റെ പ്രതികരണം.

ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആർ.എസ്.എസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വൈവിധ്യത്തിലുള്ള ഏകത്വമാണ് ഹിന്ദുത്വം. അതൊരു ആശയമാണ്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ആർ.എസ്.എസിന് ഹിന്ദുവാണ്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നായി എണ്‍പതോളം വിദേശ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരായിരുന്നു സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിനിടെയാണ് വിവിധവിഷയങ്ങളിലെ തന്റെ നിലപാട് ഭാഗവത് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച ഭാഗവത്, ഇവയെ ആര്‍ എസ് എസ് കേഡര്‍മാര്‍ ചെറുക്കേണ്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു.

ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിലും ഭാഗവത് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഹിന്ദുവിനു പോലും ദേശീയ പൗരത്വപട്ടികയുടെ പേരില്‍ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടി വരില്ലെന്നും അനധികൃമായി കുടിയേറിയവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ഇത് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

