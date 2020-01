ന്യൂഡല്‍ഹി: ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാലയില്‍ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികളേയും അധ്യാപകരേയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഹിന്ദു രക്ഷാ ദള്‍. 'ജെ.എന്‍.യു ക്യാമ്പസില്‍ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, രാഷ്ട്ര വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്യാമ്പസില്‍ അതിക്രമച്ചു കയറി' ഹിന്ദു രക്ഷാ ദള്‍ നേതാവ് ഭൂപേന്ദ്ര തോമര്‍ ട്വിറ്റിറിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഹബ്ബാണ് ജെ.എന്‍.യു. അത്തരം ഹബ്ബുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ല. അവര്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേയും മതത്തേയും അപമാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മതത്തോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം ദേശവിരുദ്ധമാണ്. ഭാവിയില്‍, ആരെങ്കിലും ദേശ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ മറ്റ് സര്‍വകലാശാലകളിലും ഞങ്ങള്‍ ഇതേ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഭൂപേന്ദ്ര തോമര്‍ പറഞ്ഞു.

ജെഎന്‍യു സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന പിങ്കി ബയ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോമര്‍ പറഞ്ഞു. സംഘപരിവാര്‍ അനുഭാവം പുലര്‍ത്തുന്ന വലത് പക്ഷ സംഘടനയാണ് ഹിന്ദു രക്ഷാ ദള്‍. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ജെഎന്‍യു ഹോസ്റ്റലുകളിലടക്കം മുഖം മറച്ചെത്തിയ ആയുധധാരികളായ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയത്. എബിവിപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം പുറത്ത് നിന്ന് എത്തിയ ആളുകളുമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അതേ സമയം പോലീസ് ഇതുവരെ ഒരു അക്രമകാരിയേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഐഷി ഘോഷടക്കമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

