ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനില്‍ ഹിന്ദു പെണ്‍കുട്ടിയെ വിവാഹവേദിയില്‍യിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തി മറ്റൊരാളേക്കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ മഠിയാരി ജില്ലയിലെ ഹാലായിലാണ് സംഭവം. വിഷയത്തില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി കറാച്ചിയിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

പെണ്‍കുട്ടിയെ മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തി ഷാരൂഖ് മേമന്‍ എന്നയാള്‍ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് ഓള്‍ പാകിസ്താന്‍ ഹിന്ദു പഞ്ചായത്ത് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രവി ദവാനി പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണിതെന്നും രവി ദവാനിയെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടിയെത്തി പെണ്‍കുട്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് 25 കാരിയായ യുവതിയെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും മതം മാറ്റി വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം സിന്ധില്‍ ഉണ്ടായത്. ഇതിനുമുമ്പ് 15 കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിക്കും സമാനമായ അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും ദവാനി പറയുന്നു.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തര്‍പാര്‍ക്കര്‍ ജില്ലയില്‍ ഹിന്ദുക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ അജ്ഞാതര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും ദവാനി ആരോപിച്ചു. ജനുവരി നാലിന് ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ജന്മസ്ഥലമെന്ന് സിഖ് മതവിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്ന നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര ആള്‍ക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഗുരുദ്വാരയിലെ പുരോഹിതന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

