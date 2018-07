ലഖ്‌നൗ: എല്ലാ ഹിന്ദുദമ്പതികളും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കെങ്കിലും ജന്മം നല്‍കണമെന്ന് ബി ജെ പി എം എല്‍ എ. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ രോഹനിയാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുരേന്ദ്ര സിങ്ങാണ് വിവാദപ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജനസംഖ്യ വര്‍ധിക്കാന്‍ ഈ നടപടി വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ജനസംഖ്യ വര്‍ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ദമ്പതികള്‍ക്കും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും വേണമെന്നത് എല്ലാ ആത്മീയനേതാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. ഹിന്ദുത്വം കോട്ടമില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.- സുരേന്ദ്ര സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Hindu ki abadi badhani chahiye. Har mahant ki iccha hai kam-se-kam 5 bacche, Hindu jugal kam-se-kam 5 bacche paida kare to Bharatiya taakat bani rahegi, Hindustan mein Hindutva bana rahega: BJP MLA Surendra Singh pic.twitter.com/rFOKY2BVFA — ANI UP (@ANINewsUP) July 25, 2018

