ചെന്നൈ: ഡയപ്പിറിട്ട കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായമേ ഹിന്ദിഭാഷയ്ക്കുള്ളൂവെന്ന് കമല്‍ഹാസന്‍. ഹിന്ദി നിര്‍ബന്ധമായും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരേ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയയാളാണ് മക്കൾ നീതി മയ്യം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവും നടനുമായ കമൽഹാസൻ. ചെന്നൈയിൽ പൊതുവേദിയിൽ ഹിന്ദി ഭാഷ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കമല്‍ഹാസന്‍

"ഡയപ്പറിട്ട കുഞ്ഞുകുട്ടിയാണ് ഹിന്ദിയിപ്പോഴും. തമിഴ്, സംസ്‌കൃതം, തെലുങ്ക് എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഹിന്ദിഭാഷയിപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ്. കളിയാക്കാന്‍ വേണ്ടി ഞാന്‍ പറഞ്ഞതല്ല ഇത്. അനുകമ്പയോടെയാണ് ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭാഷയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ നല്‍കണം പക്ഷെ അത് അടിച്ചേല്‍പിച്ചോ കഴുത്തിന് പിടിച്ചോ ആവരുത്", കമല്‍ഹാസന്‍ പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പിച്ചാല്‍ അത് ജെല്ലിക്കെട്ട് പ്രക്ഷോഭത്തേക്കാല്‍ ഭഷിഷ്യത്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ കമല്‍ഹാസന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

"പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. തമിഴ് ഭാഷയെന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ്. അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ പോരാടും. ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായപ്പോൾ ലഭിച്ച വാഗ്ദാനമാണ് നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വമെന്നത്. അത് മാറ്റാന്‍ നമുക്കാവില്ല". ഒരു ഷായ്‌ക്കോ സുല്‍ത്താനോ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും മാറ്റാനാവില്ലെന്നും അമിത് ഷായെ പരിഹസിച്ച് കമല്‍ഹാസന്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

content highlights: hindi a Little Child In Diapers says Kamalhaasan on Hindi langauge controversy