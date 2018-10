ഷിംല: ഹിമാചല്‍പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഷിംലയുടെ പേരുമാറ്റാന്‍ ഒരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. ശ്യാമള എന്ന പേര് നല്‍കാനാണ് നീക്കം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുന്‍പ് ഷിംലയുടെ പേര് ശ്യാമള എന്നായിരുന്നുവെന്നും പേരുമാറ്റത്തിനായി ജനഹിതം തേടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജയ് റാം താക്കൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലഹബാദ് പ്രയാഗ് രാജ് എന്നാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നത്. 2006ല്‍ ഷിംലയുടെ പേരു മാറ്റാന്‍ വി.എച്ച്.പി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല്‍ അന്തര്‍ദേശിയ തലത്തില്‍ പേരു കേട്ട ഷിംലയുടെ പേര് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വീരഭദ്ര സിങ്ങ് കൈകൊണ്ടത്.

''ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉച്ചരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ് ശ്യാമള എന്ന പേര് ഷിംലയാക്കിയത്. കോളോണിയല്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ പേരുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഷിംലയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. അവരിട്ട പേരുകള്‍ ഇപ്പോഴും നിലനിര്‍ത്തുന്നത് അവരോടുള്ള മാനസിക അടിമത്തമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്'' വി.എച്ച്. പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അമാന്‍ പുരി ചൂണ്ടികാട്ടി.

ഷിംലയില്‍ പീറ്റര്‍ ഹോഫ് ഹോട്ടലിന്റെ പേര് വാല്മീകി എന്നാക്കാനും, ഡല്‍ഹൗസി എന്ന പേര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്നാക്കാനും വി.എച്ചd.പി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് തീരുമാനത്തെ എതിര്‍ത്തു കൊണ്ടു രംഗത്ത് വന്നു. പേരുകള്‍ മാറ്റുന്നതിന് പകരം നാട്ടിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രതികരണം.

ContentHighlights: Himachal Pradesh government is considering renaming state capital Shimla to Shyamala, allahabad renaming, vhp