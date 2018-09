ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം/പാലക്കാട്: ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രണ്ട്‌ ദിവസമായി പെയ്യുന്ന കനത്തമഴയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രളയം. ജമ്മുകശ്മീർ, ഹരിയാണ, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 11 പേർ മരിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുപോയ 46 മലയാളികൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മനാലിയിൽ കുടുങ്ങിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 16 പേർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളും 30 പേർ പാലക്കാട് സ്വദേശികളുമാണ്.

കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ സഹായവും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഹിമാചൽ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളികളെ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലായാൽ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു.

#Kullu, #Mandi and #Chamba were worst hit as the furious #Beas and Ravi swept away vehicles, habitats, and livestock. The people residing along river banks had to evacuate their homes.: https://t.co/KneEp9Wbh9#HimachalPradesh #Monsoon2018 #Rains #NaturalDisaster #HPGovt