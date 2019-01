ന്യൂഡല്‍ഹി: തോക്കിന്‍മുനയിലും അവള്‍ നിശബ്ദയായില്ല, അവള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഉത്തരം കൊന്നൊടുക്കാനെത്തിയ ഭീകരര്‍ക്കുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ അവളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു. മനംമാറ്റമൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ അപേക്ഷകളും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും മുന്നില്‍ ഭീകരര്‍ക്കും അലിയാതെ തരമുണ്ടായില്ല. അതുവഴി ആ കൊച്ചുമിടുക്കി തന്റെ മാത്രമല്ല അമ്മയുടെയും സഹോരിമാരുടെയും ജീവന്‍ കൂടിയാണ് രക്ഷിച്ചത്.

ആ രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് ഹിമപ്രിയ എന്ന ഒമ്പതുവയസ്സുകാരി കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ധീരതാപുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫയറിന്റെ നാഷണല്‍ ബ്രേവറി അവാര്‍ഡ് ഹിമപ്രിയ സ്വീകരിച്ചത്.

പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും മനോധൈര്യം കൈവിടാതെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച മകളെ ഓര്‍ത്ത് ഹിമപ്രിയയുടെ സൈനികനായ അച്ഛന്‍ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയര്‍ത്തി. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍നിന്ന് ജമ്മുവിലെത്തിയ സൈനികന്റെ മകളാണ് ഹിമപ്രിയ. 2018 ഫെബ്രുവരി പത്ത് രാത്രിയാണ് ജമ്മുവില്‍ ഹിമപ്രിയയും അമ്മയും താമസിച്ചിരുന്ന സുന്‍ജുവാന്‍ പട്ടാള ക്യാമ്പിലെ റെസിഡെന്‍ഷ്യല്‍ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഒരുസംഘം ഭീകരവാദികള്‍ ആയുധങ്ങളുമായി ഇരച്ചെത്തിയത്.

മുഖങ്ങള്‍ കറുത്തതുണി കൊണ്ട് മറച്ച്, വലിയ തോക്കുകളുമേന്തിയായിരുന്നു അവരെത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കാരാണോ പാകിസ്താനികളാണോ എന്ന് ഞാന്‍ അവരോടു ചോദിച്ചു. പാകിസ്താനില്‍നിന്നാണെന്നും എന്നെയും അമ്മെയയും പോലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ കൊല്ലാനാണ് തങ്ങള്‍ ഇവിടെത്തിയതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി- ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് ഹിമപ്രിയ ഓര്‍മിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.

ഇതിനിടെ ഭീകരര്‍ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഗ്രനേഡ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതില്‍ അമ്മയുടെ കൈപ്പത്തിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. അമ്മ തളര്‍ന്നുവീണു. ആക്രമണത്തില്‍ ഹിമപ്രിയക്കും പരിക്കേറ്റു. എന്നാല്‍ അവള്‍ പിന്മാറിയില്ല. പകരം അവള്‍ ഭീകരവാദികളോട് സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. അവര്‍ അവളുടെ തലയില്‍ തോക്ക് അമര്‍ത്തി. എന്നിട്ടും ഹിമപ്രിയ സംസാരിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു.

അമ്മയെയും മറ്റു സഹോദരങ്ങളെയും ഭീകരര്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാന്‍ അതുവഴി ഹിമപ്രിയക്ക് സാധിച്ചു. മൂന്നു നാലു മണിക്കൂറാണ് ഹിമപ്രിയ ഭീകരരോട് സംസാരിച്ചത്. ഒടുവില്‍ പരിക്കേറ്റ അമ്മയ്ക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന ഹിമപ്രിയയുടെ അഭ്യര്‍ഥന ഭീകരവാദികള്‍ മാനിച്ചു. അവളെയും അമ്മയെയും പോകാന്‍ അനുവദിച്ചു. അവള്‍ അമ്മയെയും കൂട്ടി അവിടെനിന്നു പോയി. ഭീകരരുടെ അരികില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം അവള്‍ സൈനികരെ വിവരം അറിയിച്ചു. സൈന്യം ഭീകരവാദികളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.

